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Aktüel Niğde'de havuzda boğulan genç, toprağa verildi
Aktüel

Niğde'de havuzda boğulan genç, toprağa verildi

Cenaze törenine, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan da katıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-20 16:59:50 -
Niğde'de havuzda boğulan genç, toprağa verildi

NİĞDE (AA) - Niğde'de yüzme havuzunda boğulan gencin cenazesi toprağa verildi.

Dün girdiği havuzda boğulan Ramazan Duman'ın (18) cenazesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak, Karakapı beldesine getirildi.

Duman'ın cenazesi, helallik alınmasının ardından belde camisi önünde İl Müftüsü Osman Ayas'ın kıldırdığı cenaze namazından sonra belde mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine, Duman'ın babası Yılmaz, annesi Dursiye Duman, kardeşleri ve belde halkının yanı sıra, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan ile Gençlik ve Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü katıldı.



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