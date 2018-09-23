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Niğde'de hasat başladı! 6 ülkeye ihraç ediliyor

Türkiye'de elma üretiminde üçüncü, Amasya elması üretiminde birinci sırada yer alan Niğde'de, bodur elmanın hasadına başlandı.

23 Eylül 2018 Pazar 13:00
Niğde'de hasat başladı! 6 ülkeye ihraç ediliyor

Türkiye'de elma üretiminde üçüncü sırada yer alan Niğde'de bodur elmanın hasadına başlandı. Kentte yaklaşık 429 bin tonluk rekolte bekleniyor.

7 TÜR ELMADAN 429 BİN TONLUK REKOLTE

Elma üretimiyle Türkiye'de üçüncü sırada yer alan Niğde'de bodur elma hasat edilmeye başlandı. Bodur ve yarı bodur, starking, golden, Amasya ve granny smith ve gala türü elma olmak üzere 235 bin 860 dekar alanda üretilen elmadan yaklaşık 429 bin tonluk rekolte bekleniyor.

YURT DIŞINA İHRAÇ EDİLİYOR

Ulukışla ilçesinde meyve fidanı ve elma üretimi yapan Atilla Kaplan, yıllık 1 milyon civarında elma fidanı ürettiklerini ve bahçelerinden 5 bin ton elma beklediklerini söyledi. Hindistan, Bangladeş, Katar, Kuveyt, Libya ve Rusya'ya elma ihraç edildiğini belirten Kaplan, ''Yıllık 1 milyon fidan üretiyoruz, ağırlıklı olarak elma. Diğer şeftali, nektarin, armut, kayısı gibi birçok ılıman iklim meyvesi üretiyoruz. Şuanda hasat başladı. 5 bin ton elma bekliyoruz. Buradan direkt soğuk hava deposuna veya yurt dışına ihraç edeceğiz. İhracat açısından Türkiye çok şanslı. Hindistan, Bangladeş, Ortadoğu ülkeleri Katar, Kuveyt, Libya ve önemli bir pazar olan Rusya'ya ihracata gitmesi elma fiyatlarına da yansımış durumda'' dedi.

AMASYA ELMASINDA BİRİNCİ SIRADA

Niğde'de 95 bin 730 bin dekar alanda üretim yapılan Amasya elmasının üretiminde de Niğde birinci sırada yer alıyor.

Haber Tarihi: 23 Eylül 2018 Pazar 13:00
  1. elma üretimi
  2. bodur elma
  3. Niğde Ulukışla
  4. Hindistan
  5. Bangladeş
  6. Katar
  7. Kuveyt
  8. Libya
  9. Rusya
  10. Amasya elması

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