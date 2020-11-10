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Aktüel Niğde'de firari FETÖ hükümlüsü ile aranan şüpheli yakalandı
Aktüel

Niğde'de firari FETÖ hükümlüsü ile aranan şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-11-10 13:46:46 -
Niğde'de firari FETÖ hükümlüsü ile aranan şüpheli yakalandı

NİĞDE (AA) - Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü ile firari bir şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan eski askeri okul öğrencisi A.Ö'yü kent merkezinde gözaltına aldı.

Ekipler ayrıca, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A'yı yakaladı.

A.A, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi, A.Ö emniyete götürüldü.

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