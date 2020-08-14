Niğde'de elektrik şebekesi yapım işi ihalesi

İSTANBUL (AA) - Niğde'nin Bor ilçesinde yüksek gerilim (YG) ve alçak gerilim (AG) elektrik şebekesi yapım işi ihale edilecek.

Niğde Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, YG-AG elektrik şebekesi yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif usulüyle ihale edilecek.

Sadece yerli isteklilerin katılabileceği ihalenin keşif bedeli 32 milyon 414 bin lira, geçici teminatı ise 972 bin 420 lira olarak belirlendi.

İhale, 1 Eylül Salı günü saat 10.00'da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Ankara'nın Çankaya ilçesindeki yeni hizmet binasında yapılacak.