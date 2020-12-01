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Aktüel Niğde'de bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgayla ilgili 3 şüpheli tutuklandı
Aktüel

Niğde'de bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgayla ilgili 3 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-12-01 12:45:00 -
Niğde'de bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgayla ilgili 3 şüpheli tutuklandı

NİĞDE (AA) - Niğde'de bir kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı kavgaya karıştıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, E.D'nin (34) öldüğü bıçaklı kavgayla ilgili 3 şüpheliyi evlerinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.A.B, A.B. ve H.B, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

E.D, dün, İlhanlı Mahallesi'nde çıkan kavgada bıçakla yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

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