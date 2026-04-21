Niğde'de 23 Nisan coşkusu sanatla buluşuyor

"Kültür paylaşımı, anlayış, saygı ve barış" felsefesiyle hayata geçirilen Art 'N' Niğde 6. Geleneksel Uluslararası Sanat & Kültür Festivali, 20-23 Nisan tarihleri arasında sanatı ve çocukların neşesini sokaklara taşıyor.

SINIRLAR KALKIYOR, KÜLTÜRLER TUVALLERDE BULUŞUYOR

Bu yılki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Sanat Çalıştayı, 19 farklı ülkeden gelen toplam 60 değerli sanatçıya ev sahipliği yapıyor. Yurt dışından ve ülkemizin dört bir yanından gelen usta sanatçılar, kendi kültürlerini ve iç dünyalarındaki duyguları Niğde'de yansıtıyor. Sanatın evrensel ve birleştirici dili sayesinde sınırlar kalkarken, dünyanın farklı coğrafyaları Niğde'de tek bir hikâyede buluşuyor.

ÇOCUKLAR İÇİN RENKLİ VE İLHAM DOLU ETKİNLİKLER

Festival sadece usta sanatçıların üretimlerine değil, çocukların içindeki sanatçıyı ortaya çıkaracak birbirinden eğlenceli ve eğitici atölyelere de sahne oluyor. Bayramın asıl sahibi olan çocuklar için festival alanında; çanta ve maske boyama, taş ve çini boyama, tuval ve ayna boyama ile seramik boyama gibi birbirinden renkli etkinlikler düzenleniyor.



BÜYÜK SERGİ 23 NİSAN’DA KAPILARINI AÇIYOR

Çalıştay boyunca yerli ve yabancı sanatçıların fırçalarından çıkan eşsiz eserler ile etkinliklerde üretilen çalışmalar, büyük bir sergiyle taçlanacak. Sergi, 23 Nisan günü saat 14.00’te Ömer Halisdemir Meydanı'nda (Belediye Önü) sanatseverlerin ziyaretine açılacak.

BAŞKAN ÖZDEMİR'DEN DAVET

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, bu anlamlı organizasyonun Niğde’nin kültürel zenginliğine büyük değer kattığını belirterek tüm halkı bayram coşkusuna ortak olmaya çağırdı. Başkan Özdemir davetinde şu ifadelere yer verdi:

"Sanatın evrensel dilinde buluşmak, birbirinden değerli sanatçılarımızın ilham dolu eserlerine tanıklık etmek ve en önemlisi geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın bayram coşkusuna hep birlikte ortak olmak için tüm Niğdeli hemşehrilerimi çalıştayımıza davet ediyorum."