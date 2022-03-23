Niğde Ramazan imsakiyesi 2022! Niğde'de sahur ve iftar kaçta?

2022 Diyanet Niğde Ramazan İmsakiyesi! On bir ayın sultanı mübarek ramazan ayı 2 Nisan Cumartesi günü başlayacak. Diyanet 2022 imsakiyesine göre, Niğde'de lk sahur vakti 04.56 olurken iftar vakti ise 19.11 oldu. 1 Mayıs Pazar günü ise Ramazan ayının son günü olacak ve 2 Mayıs Pazartesi günü Ramazan bayramının ilk gününü kutlayacağız. Niğde'de Ramazan Bayram namazı ise 06.16'da kılınacak. 2022 Niğde Ramazan imsakiyesi. Niğde iftar saatleri saat kaçta? Niğde'de sahur saat kaçta? Niğde sahur ve iftar vakitleri, Niğde ezan ve namaz saatleri...

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