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Oruç Niğde Ramazan imsakiyesi 2022! Niğde'de sahur ve iftar kaçta?
Oruç

Niğde Ramazan imsakiyesi 2022! Niğde'de sahur ve iftar kaçta?

Niğde iftar saati saat kaçta? Niğde sahur saat kaçta? Niğde’de oruç saat kaçta açılacak? Niğde akşam ezan saati kaçta okunacak? İftar kaçta olacak? soruları Niğde’de yaşayan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Diyanet Ramazan 2022 imsakiyesini açıkladı. Diyanet 2022 Ramazan imsakiyesi ile sahur vakti, iftar saati, sabah ezan kaçta okunacak, akşam ezan saati de netlik kazandı. İşte Niğde Ramazan imsakiyesi 2022 sahur, iftar, sabah ezanı, akşam ezan saatleri.

Yeniakit Publisher
2022-03-23 19:25:00 - 2022-03-23 19:31:53
Niğde Ramazan imsakiyesi 2022! Niğde'de sahur ve iftar kaçta?

2022 Diyanet Niğde Ramazan İmsakiyesi!  On bir ayın sultanı mübarek ramazan ayı 2 Nisan Cumartesi günü başlayacak. Diyanet 2022 imsakiyesine göre, Niğde'de lk sahur vakti 04.56 olurken iftar vakti ise 19.11 oldu. 1 Mayıs Pazar günü ise Ramazan ayının son günü olacak ve 2 Mayıs Pazartesi günü Ramazan bayramının ilk gününü kutlayacağız. Niğde'de Ramazan Bayram namazı ise 06.16'da kılınacak. 2022 Niğde Ramazan imsakiyesi. Niğde iftar saatleri saat kaçta? Niğde'de sahur saat kaçta? Niğde sahur ve iftar vakitleri, Niğde ezan ve namaz saatleri...

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