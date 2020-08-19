  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Hastanesine 24 yataklı yoğun bakım servisi yapıldı
Aktüel

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Hastanesine 24 yataklı yoğun bakım servisi yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-19 10:17:43 -
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Hastanesine 24 yataklı yoğun bakım servisi yapıldı

NİĞDE (AA) - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine 24 yataklı yoğun bakım servisi kazandırıldı.

Üniversite hastanesinde, İl Özel İdaresi, belediye ve Konyalı Grup'un katkılarıyla yapılan 24 yataklı yoğun bakım servisi, 3 ameliyathane, 4 amfi ve kan bankası hizmete girdi. Yaklaşık 3 milyon lira maliyetle yapılan birimler, modern teknolojik ve yerli cihazlarla donatılarak, hastalara hizmet verecek.

İl Sağlık Müdürü Dursun Koç, gazetecilere yaptığı açıklamada, özellikle yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yoğun olduğu dönemde hizmete giren bölümlerin çok isabetli olduğunu söyledi.

Hayırseverlere teşekkür eden Koç, şöyle konuştu:

"Kamu kurumlarının da ciddi anlamda destekleri oldu. Bu ünitelere ciddi anlamda ihtiyacımız vardı. Ayrıca vatandaşlarımızdan bu dönemde daha duyarlı olmalarını bekliyoruz. Maske kullanımına, sosyal mesafeye ve el hijyenine dikkat etmelerini rica ediyoruz. Hassas bir dönemdeyiz, kurallara uyduğumuzda biliyoruz ki Niğde'de vakalar sıfırlanabilir. Herkesin topyekun kurallara uyması lazım."

Hastane Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Bilal Günaydın da bu dönemde vatandaşların verdiği desteğin çok önemli olduğuna dikkati çekerek, "Özellikle maske, sosyal mesafe ve hijyen çok önemli. Bunun haricinde dünyada bile solunum cihazı ve yoğun bakım yatak sayısı oldukça önem arz ediyor. Bu döneme bunun denk gelmesi çok anlamlı oldu." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bomba iddia: Rusya Doğu Akdeniz'de tarafını seçti
Dünya

Bomba iddia: Rusya Doğu Akdeniz'de tarafını seçti

Yunanistan'da gündeme bomba gibi düşen haberde, Rusya'nın Türkiye'ye Doğu Akdeniz'de yardım ettiği iddia edildi.
Abdullah Çiftçi'den olay savaş yorumu
Gündem

Abdullah Çiftçi'den olay savaş yorumu

Stratejist Abdullah Çiftçi, Akdeniz'de Yunanistan ile başlayan gerilimin savaşa gitmeyeceğini belirtti.
Mali'deki darbe girişimiyle ilgili Coşkun Başbuğ'dan kritik çıkış: Döktüğün kanların hesabını vereceksin
Gündem

Mali'deki darbe girişimiyle ilgili Coşkun Başbuğ'dan kritik çıkış: Döktüğün kanların hesabını vereceksin

Güvenlik ve Terör Uzmanı, emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, Mali'de yaşanan askeri hareketlilik ile ilgili kritik bir çıkışta bulundu. ..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı