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Yerel Niğde-Kayseri yolunda kaza! Kamyonet alev aldı
Yerel

Niğde-Kayseri yolunda kaza! Kamyonet alev aldı

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DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Niğde-Kayseri yolunda kaza! Kamyonet alev aldı

Niğde-Kayseri karayolunda aynı yönde ilerleyen traktöre arkadan çarpan kamyonet alev aldı. Kazada 3 kişi yaralanırken, yanan araç kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri yönüne seyir halinde olan kamyonet, aynı istikamette ilerleyen traktöre arkadan çarptı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Niğde-Kayseri karayolu Höyük mevkisinde meydana geldi. Kayseri yönüne seyir halinde olan ve sürücüleri henüz belirlenemeyen kamyonet, aynı istikamette ilerleyen traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonetin motor kısmında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm aracı sararken, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yanan kamyonet ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik akışı araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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