Niğde Foto Safari grubu objektifleri Bolkarlara çevirdi

Niğde’de gönüllü fotoğrafçılardan oluşan Niğde’nin insanını, doğasını, yaşamını fotoğraflayan Niğde Foto Safari grubu bu kez Niğde’nin göz bebeği olan Bolkar dağlarında Karagöl ve Çinili Göl de safari yaptı. 25 kişiden oluşan fotoğrafçı ekibi 17 km’lik zorlu ve eğlenceli bir yürüyüş ve tırmanış gerçekleştirdi.

Uluşkışla’nın Meydan yaylasından başlayan yürüyüş Bolkar dağlarının zirvesinde son buldu. Sabahın ilk ışıklarıyla yapılan kahvaltının ardından Çiniligöl’e yürüyüş yapan ekip , havanın da güzel olmasıyla farklı çekim teknikleri kullanarak bol bol fotoğraf çektiler. Buzul göllerin en önemlileri arasında yer bulan, halk arasında ismi dipsiz olarak bilinen ve ölçülebilen derinliği 100 metrenin üzerinde olan Çiniligöl’ün lacivert rengi ve eşsiz güzelliği Niğde Foto Safari ekibini büyüledi.

Etkinliği düzenleyen grubun başında olan Fotoğraf Sanatçısı Fatih Kızılkaya; Bugün Bolkarlardayız. Bolkarlar Türkiye’de görülmesi gereken ender yerlerden bir tanesidir. Ekibimizle birlikte Meydan Yaylasından başlayarak Bolkarların zirvesine kadar buraları fotoğrafladık. Niğde’nin tanıtımında önemli bir rol oynayan Bolkarlar’ın muhteşem göl manzarasını fotoğraflamak bizler için ayrı bir tecrübe oldu. 17 km’lik zorlu bir yürüyüş ve tırmanış gerçekleştirdik. Yürüyüş esnasında kalıcı karlar üzerinde kayma fırsatı bulup, Çiniligölün soğukluğuna aldırmadan suyun ve yüzmenin tadını çıkardılar. Ayrıca Dünyanın tek ötmeyen kurbağalarını da gördük, fotoğrafladık. Öte yandan yine Dünya’da tek olan ters laleyi de fotoğraflamak oldukça güzel oldu. Bolkar Dağları hem Türk ve hem de Dünya dağcılarına ev sahipliği yapacak güzellikte. Tüm sporcuları tırmanmaya, eşsiz doğa güzelliklerini görmek için Niğde’ye bekliyoruz” diye konuştu.

Tırmanış esnasında çevre illerden gelen vatandaşlar Foto Safari ekibine pozlar vererek, yoğun ilgi gösterdi. Pilot Kaya zirveye ulaşan ekip zirvede Şanlı Türk Bayrağını dalgalandırarak hatıra fotoğrafı çektirdi.