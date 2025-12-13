Niğde Barosu Sosyal Tesisi’ne alkollü içki ruhsatı meclisten geçti
Niğde Barosu Hizmet Binası ve Sosyal Tesisi için talep edilen alkollü içki satış ruhsatı, Niğde Belediye Meclisi’nde yapılan kapalı oylamada 12 evet, 7 hayır oyuyla kabul edildi.
Niğde Belediyesi Aralık ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkan Yardimcisi Bülent Küçüktuna başkanlığında meclis salonunda gerçekleştirildi. Gündem maddelerinin ele alındığı toplantının en dikkat çeken konusu, Fertek Mahallesi’ndeki Niğde Barosu Hizmet Binası ve Sosyal Tesisi için istenen ruhsat talebi oldu.
Kapalı oylamada üyelerin çoğunluğu ruhsat verilmesi yönünde oy kullandı. Ayrıca, oylama öncesi bazı meclis üyelerinin salonu terk ettiği öğrenildi.
Niğde Belediye Meclisi; 16 AK Parti, 10 CHP, 5 MHP üyesinden oluşuyor.