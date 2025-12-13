  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem Niğde Barosu Sosyal Tesisi’ne alkollü içki ruhsatı meclisten geçti
Gündem

Niğde Barosu Sosyal Tesisi’ne alkollü içki ruhsatı meclisten geçti

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Niğde Barosu Sosyal Tesisi’ne alkollü içki ruhsatı meclisten geçti

Niğde Barosu Hizmet Binası ve Sosyal Tesisi için talep edilen alkollü içki satış ruhsatı, Niğde Belediye Meclisi’nde yapılan kapalı oylamada 12 evet, 7 hayır oyuyla kabul edildi.

Niğde Belediyesi Aralık ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkan Yardimcisi Bülent Küçüktuna başkanlığında meclis salonunda gerçekleştirildi. Gündem maddelerinin ele alındığı toplantının en dikkat çeken konusu, Fertek Mahallesi’ndeki Niğde Barosu Hizmet Binası ve Sosyal Tesisi için istenen ruhsat talebi oldu.

Kapalı oylamada üyelerin çoğunluğu ruhsat verilmesi yönünde oy kullandı. Ayrıca, oylama öncesi bazı meclis üyelerinin salonu terk ettiği öğrenildi.

Niğde Belediye Meclisi; 16 AK Parti, 10 CHP, 5 MHP üyesinden oluşuyor.

Allah polisimize sabır versin: Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı!
Allah polisimize sabır versin: Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı!

Yerel

Allah polisimize sabır versin: Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı!

Yine alkol yine şehir terörü: Ayyaş kaçtı polis kovaladı!
Yine alkol yine şehir terörü: Ayyaş kaçtı polis kovaladı!

Yerel

Yine alkol yine şehir terörü: Ayyaş kaçtı polis kovaladı!

Alkol kaynaklı trafik kazaları ve ölümler arttı! Yaptırımlar işe yaramıyor mu?
Alkol kaynaklı trafik kazaları ve ölümler arttı! Yaptırımlar işe yaramıyor mu?

Gündem

Alkol kaynaklı trafik kazaları ve ölümler arttı! Yaptırımlar işe yaramıyor mu?

Zabıta etkipleri bastı: Kaçak alkol üretilen tesis şaşırttı!
Zabıta etkipleri bastı: Kaçak alkol üretilen tesis şaşırttı!

Yerel

Zabıta etkipleri bastı: Kaçak alkol üretilen tesis şaşırttı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23