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Nidai Köroğlu kimdir? Ak Parti adaylığından neden çekildi?

Gümüşhane'nin Torul İlçe Belediye Başkanı ve AK Parti belediye başkan adayı Nidai Köroğlu, sağlık sorunları nedeniyle adaylıktan çekildi. Peki Nidai Köroğlu kimdir?

26 Mart 2019 Salı 17:13
Nidai Köroğlu kimdir? Ak Parti adaylığından neden çekildi?

Gümüşhane'nin Torul İlçe Belediye Başkanı ve AK Parti belediye başkan adayı Nidai Köroğlu, sağlık sorunları nedeniyle adaylıktan çekildi. Peki Nidai Köroğlu kimdir?

Nidai Köroğlu kimdir?

Nidai Köroğlu,03.02.1965 tarihinde Gümüşhane Torul ilçesinde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Torul ve Erzurum Ilıca ilçesinde tamamladı. 1982 yılında Torul Lisesi’nden mezun oldu. 1987 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünden mezun oldu.

Mimar olarak 1 Mayıs 1987 tarihinde Torul Belediyesinde göreve başladı ve 1992 yılı haziran ayında Gümüşhane Köy Hizmetleri İl Müdürlüğüne kendi isteği ile mimar olarak tayini çıktı.

Gümüşhane Köy Hizmetleri İl Müdürlüğünde yaklaşık on bir yıl kontrol mühendisi ve şube müdürü olarak görev yaptıktan sonra, Bayburt Köy Hizmetleri İl Müdürlüğüne İl Müdürü olarak ataması yapılan Köroğlu, iki yılı aşkın bir süre Köy Hizmetleri İl Müdürü olarak görev yaptı.

Köy Hizmetlerinin kapatılıp Özel idarelere bağlanması ile bu kurumdan ayrılan Köroğlu, Bayındırlık ve İskan Bakanlığına tayin yaptırarak Giresun Bayındırlık ve İskan İl Müdürü olarak atandı. Giresun ilinde beş yıl süre ile Bayındırlık ve İskan İl Müdürü olarak görev yaptıktan sonra 2010 yılı Eylül ayında Çorum Bayındırlık ve İskan İl Müdürü olarak atandı. 2010 Eylül ayı ile 2011 Ekim ayları arasında Çorum'da Bayındırlık ve İskan Müdürü ve Çevre Şehircilik İl Müdürü olarak görev yaptı.

Nidai Köroğlu, Bakan Müşaviri kadrosu ile Rize Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü görevine vekalet etti.

2014 seçimlerinde aday olmak için vekalet ettiği Rize Çevre ve Şehircilik İl Müdürü görevinden istifa eden Köroğlu, 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde Torul Belediye Başkanı seçildi.

Evli ve 4 çocuk babasıdır.

Nidai Köroğlu, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti Gümüşhane Torul Belediye Başkan adayıydı.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 17:13
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