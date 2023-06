NFT’lerle pasif gelir elde etmenin 4 yöntemi

Son yıllarda giderek yaygınlaşan NFT’ler, kullanıcılarına birbirinden farklı avantajlar sunuyor. Kripto alanında yatırım yapmak da bu avantajlar sayesinde gelir elde etmeyi mümkün kılıyor. Benzersiz sanal varlıkları temsil eden NFTler, bir Ledger donanım cüzdanıyla güvenle saklanabiliyor. NFT araclılığıyla pasif gelir elde etmek, kripto dünyasında gün geçtikçe popülerleşen bir konu haline geliyor. Pasif gelir elde etme, çok az çabayla mevcut varlıklar sayesinde para kazanma fırsatı sağlamasından dolayı, dijital varlık sahipleri tarafından sıkça tercih edilen bir yöntem. Staking ve likidite madenciliği gibi stratejilerle kripto coin’lerden ve token’lardan pasif gelir elde etmek, NFT’lerin küresel çapta hızla yaygınlaşmasını sağlıyor. Kritik dijital varlık güvenliği ve kullanımı konusunda dünya lideri olan Ledger, NFT’lerle pasif gelir elde etmenin 4 yolunu paylaştı.

İşte NFT’lerle pasif gelir elde etmenin 4 yolu

1. NFT Stake Etme: Stake etmek, dijital varlıkların kontrolünü kişiye bırakırken portföyü artırabilecek ödüller kazanmayı sağlıyor. NFT’leri bir blok zinciri ağına veya likidite havuzuna teminat olarak göstererek staking dönemi olarak bilinen minimum süre boyunca bunları kilitlemek gerekiyor. Bu yöntemle ağ, işlemleri hızlı bir şekilde işliyor ve ağın güvenliği artıyor. Böylece işlem karşılığında, kripto token’ları olarak staking ödülleri alınıyor. NFT’ler ne kadar nadir olursa staking ödülleri de o kadar yüksek oluyor. Gelirleri tercih edilen varlıklara dönüştürmek için bu token’larla takas ve alım-satım işlemleri yapılabiliyor. Fakat stake edildikleri sırada NFT’leri taşımak veya satmak mümkün olmuyor.



2. NFT Kiralama: NFT sahiplerinin kullanabileceği en yeni pasif gelir akışı yöntemi olan kiralama platformları, NFT’ler için kiraya verme ücretlerini ve kiralama süresini belirlemeye yardımcı oluyor. Ardından tüm bu süreç, kiralamayı belirlenen zamanda sonlandıran ve NFT’leri cüzdana iade eden akıllı sözleşmeler tarafından yönetilip denetleniyor. NFT’lerin kiralanmasıyla pasif gelir elde etme ve oyuncunun oyunu kazanma ihtimali artıyor. “Play to Earn” (Kazanmak için Oyna) tarzındaki oyunlar kazanç sağlamaya yönelik oyunlara örnek verilebilir. NFT kiralamak, hem kullanıcı hem de oyuncu açısından iki tarafın da kazançlı çıktığı faydalı yöntemlerden biri.



3. NFT Likiditesiyle Başka Bir Yerden Getiri Sağlama: NFT likidite havuzları, NFT’leri satmadan değerinden faydalanmaya olanak tanıyor. Bu yöntemin sağladığı avantaj, aynı koleksiyona sahip olmayı sürdürürken aynı değeri başka platformlarda kullanarak pasif gelir elde edebilmek. NFT’ler, platformdaki kasalardan birine yatırılır ve karşılığında platformun, NFT koleksiyonun taban fiyatı değerinde olan yerel vToken’ı (ERC20) alınır. Ardından bu vToken’ları Balancer ve Uniswap gibi DEX likidite havuzlarına yatırarak ödüller kazanılabilir. Kazanç elde edildiğinde vToken’lar geri verilir. Ardından ufak bir ücret karşılığında aynı koleksiyondan bir NFT geri alınabilir.



4. Telif Ücreti Kazanmak: NFT’ler aracılığıyla pasif gelir elde etmenin bir diğer yolu ise telif ücretleri kazanmak. Bazı farklılıklar içeren bu yöntem, oluşturulan dijital sanat eserleri başkalarına ait olsa bile bunlardan gelir elde edilmesini sağlıyor. Dijital sanat eseri oluşturulduktan sonra NFT’yi mint’lemek gerekiyor. Mint’leme, sanat eserini bir NFT olarak blok zincirinin bir parçası hâline getirme sürecidir. Bunu yapmak için dahili bir akıllı sözleşme oluşturarak teknik ayrıntıları ve telif ücretini programlamak gerekiyor. Bu işlemden sonra, NFT her satıldığında otomatik olarak telif ücreti alınıyor. %5 ila %10 arasında seyreden en yaygın telif ücretleri genellikle bir NFT satıldığında ödeniyor. Örneğin NFT 1.000 dolara satılıyorsa ve telif ücreti %5 ise telif ödemesi olarak 50 dolar alınır, bu durum token’ın satıldığı her sefer için geçerlidir.