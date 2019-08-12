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Neymar rekor ücretle İspanya'ya dönüyor

Paris Saint-Germain kulübü Neymar için en az 200 milyon avro istediğini söyledi. 2017-2018 sezonunda Barcelona’dan Paris Saint Germain’e 222 milyon avro karşılığında futbol tarihinin en pahalı transferini yaşayan Neymar’ın Real Madrid yolunda olduğu söyleniyor.

12 Ağustos 2019 Pazartesi 21:33
Neymar rekor ücretle İspanya'ya dönüyor

 Bilgehan Sarı  Yeniakit.com.tr 

Real Madridli yöneticilerin, Paul Pogba'nın transferi için çaba sarfederken diğer yandan da yıldız oyuncu Neymar'ı hedefe aldıkları ortaya çıktı.

Bale, Rodriguez ya da İsco...

Real Madrid'in Neymar için Gareth Bale, James Rodriguez ve hatta İsco gibi oyuncuları transferde kullanılabileceği belirtildi. Transfer döneminin en hızlı takımlarından olan Real Madrid toplam 303 milyon avro harcamasına rağmen Paul Pogba ve Neymar gibi önemli yıldızların peşinde koşuyor.

“Şu an için biraz beklemeliyiz”

Herhangi bir kulüpten bahsetmeyen Paris Saint Germain A takım direktörü Leonardo de Araujo Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Önceki görüşmelerden daha farklı bir noktada olunmasına rağmen yapılmış herhangi bir anlaşma olmadığını söyledi. İlerleyen dönemde transferde her şeyin netleşeceğini belirten Araujo, “Neler olacağını göreceğiz. Hepimiz ilerleyen dönemde her şeyi açık bir şekilde öğreneceğiz. Şu an için biraz beklemeliyiz” dedi.

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Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 21:33
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