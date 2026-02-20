  • İSTANBUL
Spor Neymar hayranlarını üzen haber
Spor

Neymar hayranlarını üzen haber

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Neymar hayranlarını üzen haber

Brezilyalı futbol yıldızı Neymar, kariyerinin son dönemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Neymar, Aralık 2026'da profesyonel futbola veda edebileceğini belirtti.

Brezilyalı yıldız Neymar, kariyerinin son dönemine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbolcu, Aralık 2026'da profesyonel futbola veda edebileceğini söyledi.

"GÜN GÜN YAŞIYORUM"

34 yaşındaki forvet, Brezilya basınına yaptığı açıklamada, "Geleceğin bana neler getireceğini bilmiyorum. Aralık ayında emekli olmak isteyebilirim. Gün gün yaşıyorum. Bu yıl sadece Santos için değil, Brezilya Milli Takımı için de çok önemli" ifadelerini kullandı.

Santos formasıyla son yıllarda sakatlıklarla mücadele eden Neymar, 2025 Aralık ayında diz ameliyatı geçirdiğini belirtti. Yıldız futbolcu, bu sezon yüzde 100 hazır şekilde dönmek için bazı maçlarda dinlenmeyi tercih ettiğini söyledi.

"Takımıma yardım etmek için geri dönmek istedim ama sonunda yüzde 100 hazır, ağrısız ve en iyi formda sahaya çıkabilmek için kendimi dinlendirmeyi tercih ettim" dedi.

 

HEDEF DÜNYA KUPASI

Santos ile sözleşmesini 2026 yılı sonuna kadar uzatan Neymar, Brezilya Milli Takımı'na geri dönerek Dünya Kupası şampiyonluğu hedeflediğini açıkladı.

79 golle Brezilya tarihinin en golcü oyuncusu olan Neymar, 2026 Dünya Kupası'nda C Grubu'nda Fas, Haiti ve İskoçya ile karşılaşacaklarını ifade etti.

Eski Brezilyalı futbolcu Kleberson ve bazı uzmanlar, Neymar'ın fiziksel olarak tam kapasiteye ulaşamasa bile yetenekleriyle milli takıma önemli katkı sağlayabileceğini belirtiyor.

