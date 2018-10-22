THY- Euroleague
0553 313 94 23

Neymar geri dönecek mi?

La Liga ekiplerinden Barcelona'nın başkanı Josep Maria Bartomeu, Brezilyalı yıldız oyuncu Neymar'ı yeniden takıma getirme planlarının olmadığını söyledi.

22 Ekim 2018 Pazartesi 14:37
Neymar geri dönecek mi?

Bartomeu, Katalonya Radyosu'na yaptığı açıkalamada, sözleşme fesih bedeli 222 milyon avroyu ödeyerek 2017'de Fransa'nın Paris Saint-Germain takımına transfer olan Neymar'ın Barcelona'ya tekrar döneceği iddialarıyla ilgili olarak, "Neymar gitti ve onu geri getirecek bir plan yok." dedi.

Barcelona'nın kadrosunda önemli isimler bulunduğuna dikkati çeken Bartomeu, "Şimdi Dembele, Coutinho ve elbette tüm takımın zamanı. Onun (Neymar) çevresinden herhangi bir çağrı almadım." ifadelerini kullandı.

Bartomeu, Lionel Messi'nin sakatlığıyla ilgili de, "Elbette ki endişeli çünkü dünya futbolunun en önemli oyuncusu. En az 3 hafta sahalardan uzak kalacak ve önemli maçları kaçıracak. Bu ilk kez olmuyor. Oyuncular ve takım her zaman sorumluluk aldı, çaba sarfetti. Onlar sorumlu insanlar." diye konuştu.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 14:37
  1. AVRUPA LİGLERİ Haberleri
  2. AVRUPA LİGLERİ

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şeker komasına giren 17 yaşındaki Dilara, hastanede öldü
    1. Şeker komasına giren 17 yaşındaki..
    2. Çin'den ABD'ye sert açıklama: İki kere..
    3. Sağlıklı pişirme yöntemleri
    4. Peri Bacaları arasına düşen genç..
    5. AK Parti MHP ittifakında af krizi mi?
    6. Engelli gencin hayalleri gerçek oldu
    7. Ateş neden olur? Çocuklarda ateş nasıl..
    8. Başkan Erdoğan orayı işaret etmişti.....
    9. AK Parti'den Bahçeli'nin sözlerine cevap
    10. Kabine toplantısı başladı
    11. Kimi gencin ahvali
    12. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç:..
    13. Zalimliği hoş görmek de zalimlik değil..
    14. FETÖ’den aranan eski polis ve doktor..
    15. Talep yüzde 400 artınca maaşları 15..
    16. CHP Muğla Büyükşehir Belediye başkan..
    17. Osmanlı'nın yaptırdığı ilk hamam..
    18. Yine Tarık Çamdal yine kriz! 'Bütün..
    19. Yunanistan'da liseliler bakanın..
    20. Binali Yıldırım: Sürücüsüz arabalar,..
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?

    Günün Karikatürü

    21 Ekim 2018
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur
    Nevşin Mengü yine kendinden geçti! Bu kez çok terbiyesizleşti!
    Nevşin Mengü yine kendinden geçti! Bu kez çok terbiyesizleşti!