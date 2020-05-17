  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Organik gübre desteği başvuru | Organik gübre desteği ne kadar?

Marius Sumudica: Federasyon ligi tekrar ertelerse kendimi 10. kattan atacağım

AÖL sınavları online mı olacak? AÖL 2020 ne zaman?

Fırat Erez kimdir? İslam'a hakaret eden Fırat Erez nereli, kaç yaşında, mesleği ne?

Zoom arka plan nasıl değiştirilir?
için kalan
Spor

Neymar: Futbola ne zaman döneceğimizi bilmiyoruz

Fransız ekibi Paris Saint-Germain'in (PSG) Brezilyalı yıldızı Neymar, futbola ne zaman döneceklerini bilmemenin endişe verici olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 23:02:00 -
Neymar: Futbola ne zaman döneceğimizi bilmiyoruz

Brezilyalı yıldız Neymar, internet sitesinde yer alan açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çalışmalarını evinde sürdürdüğünü kaydetti.

Sıkı bir program uyguladığını aktaran 28 yaşındaki oyuncu, "Maç eksikliğimi telafi etmek için normalden daha fazla antrenman yapıyorum." yorumunu yaptı.

Yeniden sahaya çıkmak için sabırsızlandığını dile getiren Neymar, "Futbola ne zaman döneceğimizi bilmemek bana endişe veriyor. Oynamayı, rekabeti ve takım arkadaşlarımı gerçekten özledim." ifadelerini kullandı.

Fransa'da koronavirüs salgını nedeniyle futbol sezonu sonlandırılmış ve Ligue 1'de lider olan PSG şampiyon ilan edilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı