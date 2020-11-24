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Aktüel New York'un tek siyahi belediye başkanı Dinkins hayatını kaybetti
Aktüel

New York'un tek siyahi belediye başkanı Dinkins hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-11-24 18:00:20 -
New York'un tek siyahi belediye başkanı Dinkins hayatını kaybetti

NEW YORK (AA) - ABD'nin New York şehrinin ilk ve tek siyahi belediye başkanı David Norman Dinkins yaşamını yitirdi.

Manhattan'daki evinde 93 yaşında hayatını kaybeden Dinkins, 1989-1993 yıllarında görev yapmıştı.

David Norman Dinkins, belediye başkanlığı süresince etnik ve siyahi azınlıkların ekonomik ve eğitim eşitliği için verdiği mücadeleyle biliniyordu.

1994'te görevini şu anda ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatlığını yapan Rudi Giuliani'ye devreden Dinkins, emekli olana kadar Columbia Üniversitesi Uluslararası ve Halkla İlişkiler Bölümü'nde ders vermişti.

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