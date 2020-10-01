New York'ta Katolik Kilisesi taciz davaları yüzünden iflas kararı aldı

NEW YORK (AA) - New York'ta faaliyet gösteren Roman Katolik Kilisesi, bünyesinde görevli din adamlarına karşı açılan cinsel taciz davalarının maddi yükü nedeniyle iflas başvurusunda bulundu.

New York'un Long Island bölgesinde söz konusu kiliseye bağlı faaliyet gösteren Rockville Piskoposluğunun açıklamasında, kurumlarında çalışan din adamlarına yönelik açılan cinsel istismar davalarına ilişkin, "davaların mali yükünün ağır olduğu ve Kovid-19 salgınıyla bu yükün daha da arttığı" gerekçesiyle iflas kararı almak zorunda kaldıkları ifade edildi.

Faaliyet bölgesinde 1,4 milyon Katolik Hristiyana hizmet eden kilisenin internet sayfasından bir video yayınlayan Piskopos John Barres, "Amacımız, ilk dava açan birkaç kişinin değil cinsel istismar mağdurlarının adil ve eşit tazminat almasını sağlamaktır." dedi.

Barres, Amerikan hukukunda ''Bölüm 11'' diye adlandırılan ve kurumun borçlarını uzun vadeye yayarak yapılandırmasına müsade eden iflas kararını kiliselerini ayakta tutmak için aldıklarını, aksi takdirde kilisenin çalışanlarının maaşlarını ödeyemeyecek duruma düşeceğini söyledi.

John Barres, New York Çocuk Mağdurları Yasası'nın 2019'da yürürlüğe girmesinden bu yana kiliselerine karşı ''papaz, öğretmen, üyeler ve diğer yetişkinler tarafından cinsel istismara uğradıkları'' iddiasıyla 200'den fazla dava açıldığını, giderek artan dava masraflarını yüklenmeleri durumunda kilisenin ayakta kalamayacağını belirtti.

- Önceki yıllarda da 10 milyonlarca dolar tazminat ödenmişti

Rockville Katolik Piskoposluğu, 2017 yılında da önceki yıllardan birikmiş cinsel taciz iddialarını mahkeme yoluna gitmeden kapatmak amacıyla istismara uğramış kişilerle anlaşma yoluna gideceğini açıklamış, ''Bağımsız Tazminat Programı'' adı altında mağdurlara 10 milyonlarca dolar ödeme yaptığı Amerikan basınında yer almıştı.



Rockville Piskoposluk Bölgesi, ABD'de daha önce cinsel istismar davalarının oluşturduğu maddi yükten dolayı iflas açıklayan onlarca Katolik Piskoposluktan en büyüğü konumunda.