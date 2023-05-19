New York borsasında düşüş

Kapanışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,33 azalışla 33.426,63 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,15 azalarak 4.191,91 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,24 azalışla 12.657,90 puana indi.

ABD'de Cumhuriyetçilerin borç limiti müzakerelerini durdurması ve anlaşmaya dair şüphelerin artırmasıyla pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi.

Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy tarafından görevlendirilen borç limiti müzakerecilerinin Beyaz Saray yetkilileriyle başladığı görüşmelerden ayrılması endişeleri artırdı.

Cumhuriyetçi temsilci Garret Graves, Beyaz Saray yetkililerinin "tamamen mantıksız" olduğunu öne sürerek müzakerelerin verimli olmadığı gerekçesiyle durakladığını söyledi.

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McCarthy de borç limiti görüşmelerine ilişkin, Beyaz Saray'dan bir hareket görülmemesinin müzakerelerin duraklamasının nedeni olduğunu ifade etti.

Beyaz Saray yetkililerinden yapılan açıklamada ise iki tarafın da her istediğini elde edemeyeceğini kabul etmesi durumunda bir anlaşmanın hala mümkün olduğu belirtildi.

Para politikası cephesinde ise ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, "bankacılık sektöründeki gelişmelerin kredi koşullarının sıkılaşmasına katkıda bulunduğunu, faiz oranlarının normalde olması gerektiği kadar yükselmesinin gerekmeyebileceğini" ifade etti.

Fed'in mevcut politikasını "kısıtlayıcı" olarak nitelendiren Powell, şimdiye kadarki sıkılaşmanın gecikmeli etkileri ve son bankacılık streslerinden kaynaklanan kredi sıkılaşmasının boyutu hakkında belirsizlikle karşı karşıya olduklarını aktardı. Powell, bankanın gelecek kararlarının verilere ve gelişen görünüme bağlı alınacağını yineledi.

Öte yandan CNN'de yer alan bir haberde ise ABD Hazine Bakanı Janet Yellen bankaların üst yöneticilerine (CEO) daha fazla banka birleşmesinin gerekli olabileceğini söylediği bildirildi.