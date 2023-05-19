  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Lavrov'dan Azerbaycan ve Ermenistan barış anlamasına ilişkin cevap: Yakınlaştılar! Normalleşme adımları

New York için kritik açıklama: Her yıl çöküyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez açıkladı: Putin'le özel bir ilişkim var! Rusya ve Türkiye'nin birbirine ihtiyacı var

Evi olmayan gençlere konut müjdesi

İslam Memiş uyardı: Bu defa altın, dolar tahmini yapmadı, kötü haberi verdi! Planları tıkır tıkır işliyor!

Estonya’nın zırhlı araç ihalesinde finale sadece Türk firmaları kaldı

Bakan Süleyman Soylu ilk kez açıkladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat aldık

Kütahya'da CHP'li kadından şehide büyük saygısızlık! Esnaf, pazar yerine sokmadı

Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu, Akşener, Davutoğlu ve diğerleri... Millet İttifakı'nın tamamının HÜDA PAR ile görüştüğü ortaya çıktı!

Türkiye Avrupa'nın zirvesinde! Gündemi altüst etti: Avrupa ülkelerini resmen solladı, lideri oldu
Ekonomi New York borsasında düşüş
Ekonomi

New York borsasında düşüş

Yeniakit Publisher
2023-05-19 23:50:00 -
New York borsasında düşüş

New York borsası, ABD'de borç limiti müzakerelerinin yeniden açmaza girmesiyle haftanın son işlem gününü düşüşle kapattı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,33 azalışla 33.426,63 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,15 azalarak 4.191,91 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,24 azalışla 12.657,90 puana indi.

ABD'de Cumhuriyetçilerin borç limiti müzakerelerini durdurması ve anlaşmaya dair şüphelerin artırmasıyla pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi.

Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy tarafından görevlendirilen borç limiti müzakerecilerinin Beyaz Saray yetkilileriyle başladığı görüşmelerden ayrılması endişeleri artırdı.

Cumhuriyetçi temsilci Garret Graves, Beyaz Saray yetkililerinin "tamamen mantıksız" olduğunu öne sürerek müzakerelerin verimli olmadığı gerekçesiyle durakladığını söyledi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

McCarthy de borç limiti görüşmelerine ilişkin, Beyaz Saray'dan bir hareket görülmemesinin müzakerelerin duraklamasının nedeni olduğunu ifade etti.

Beyaz Saray yetkililerinden yapılan açıklamada ise iki tarafın da her istediğini elde edemeyeceğini kabul etmesi durumunda bir anlaşmanın hala mümkün olduğu belirtildi.

Para politikası cephesinde ise ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, "bankacılık sektöründeki gelişmelerin kredi koşullarının sıkılaşmasına katkıda bulunduğunu, faiz oranlarının normalde olması gerektiği kadar yükselmesinin gerekmeyebileceğini" ifade etti.

Fed'in mevcut politikasını "kısıtlayıcı" olarak nitelendiren Powell, şimdiye kadarki sıkılaşmanın gecikmeli etkileri ve son bankacılık streslerinden kaynaklanan kredi sıkılaşmasının boyutu hakkında belirsizlikle karşı karşıya olduklarını aktardı. Powell, bankanın gelecek kararlarının verilere ve gelişen görünüme bağlı alınacağını yineledi.

Öte yandan CNN'de yer alan bir haberde ise ABD Hazine Bakanı Janet Yellen bankaların üst yöneticilerine (CEO) daha fazla banka birleşmesinin gerekli olabileceğini söylediği bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23