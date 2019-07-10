New York borsası yükselişle açıldı

İSTANBUL (AA) - New York borsası, güne yükselişle başladı. Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,34 artışla 26.874,09 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,37 kazançla 2.990,60 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,51 değer kazancıyla 8.183,11 puan seviyelerinde seyrediyor. Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın temmuz toplantısında faiz indirimine gidilebileceğine yönelik işaret vermesinin ardından pay piyasalarında risk iştahının arttığını ifade etti. Bu akşam açıklanacak Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirten analistler, Fed üyelerinden gelecek açıklamaların da izleneceğini bildirdi.



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