New York borsası yükselişle açıldı

İSTANBUL (AA) - New York borsası, güne yükselişle başladı. Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,57 artışla 26.180,60 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,55 kazançla 2.807,94 puan, Nasdaq endeksi yüzde 0,81 değer kazancıyla 7.588,24 puan seviyelerinde seyrediyor. Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Çin'le devam eden ticaret müzakerelerinde anlaşma sağlanabileceği ve 1 Mart'ta dolacak ateşkesi ertelediği" yönündeki açıklamalarının pay piyasalarında risk iştahını artırdığını belirtti. ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın senatoda yapacağı sunumların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydeden analistler, veri gündeminde ise çarşamba günü açıklanacak ABD'nin büyüme verisinin öne çıktığını ifade etti.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.