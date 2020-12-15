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Ekonomi New York borsası yükselişle açıldı
Ekonomi

New York borsası yükselişle açıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-15 18:19:22 -
New York borsası yükselişle açıldı

WASHINGTON (AA) - New York borsası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine yönelik teşvik paketi beklentileriyle güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 200 puana yakın değer kazandı ve yüzde 0,59 artışla 30.037,01 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,75 yükselişle 3.674,95 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,79 artarak 12.538,52 puandan işlem görmeye başladı.

Endekslerdeki pozitif seyirde, Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine karşı hayata geçirilmesi planlanan teşvik paketine dair beklentiler etkili oldu.

Söz konusu pakete ilişkin görüşmeler devam ederken, Cumhuriyetçi ve Demokrat vekillerden oluşan bir grup 908 milyar dolarlık teşvik paketinin ikiye bölündüğü yeni bir plan açıkladı. Plan kapsamında, 748 milyar dolarlık kaynağın küçük işletmeler, işsizlik yardımı ve aşı dağıtımına ayrılması, 160 milyar doların ise eyalet ile yerel yönetimlere aktarılması öngörüldü.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi de dün teşvik paketi ile genel bütçeye ilişkin bir görüşme gerçekleştirdi. Söz konusu görüşmede tarafların, konuya ilişkin çalışmaların bir an önce bitirilmesine yönelik aciliyeti ele aldığı belirtildi.

Kovid-19 aşısına ilişkin gelişmeler de piyasaları olumlu etkileyen bir diğer faktör oldu. ABD'de Kovid-19'a karşı aşılama dün başlarken, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Moderna'nın geliştirdiği Kovid-19 aşısının da acil kullanım beklentilerini karşıladığını bildirdi.

Öte yandan, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) bu yılki son toplantısı bugün başlayacak. Analistler, piyasaların iki gün sürecek toplantıdan çıkacak kararları takip edeceğini belirtti.

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