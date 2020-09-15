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Ekonomi New York borsası yükselişle açıldı
Ekonomi

New York borsası yükselişle açıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-15 17:09:30 -
New York borsası yükselişle açıldı

WASHINGTON (AA) - New York borsası, güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,71 artışla 28.193,46 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,83 yükselişle 3.411,47 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 1,22 kazançla 11.191,90 puandan işlem görmeye başladı.

Endekslerdeki pozitif seyirde, teknoloji hisselerindeki yükseliş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin gelişmeler ve bugün açıklanan makroekonomik veriler etkili oldu.

ABD'nin önde gelen teknoloji şirketlerinden Apple, Facebook ve Alphabet'in hisseleri yüzde 2'nin üzerinde artarken, Microsoft ve Amazon'un hisseleri yüzde 1'in üzerinde yükseliş kaydetti.

Kovid-19 aşısına ilişkin artan iyimserlik de piyasaları destekleyen bir başka unsur oldu. ABD Başkanı Donald Trump, bugün katıldığı bir televizyon programında, "Haftalar içinde bir koronavirüs aşımız olacak." ifadelerini kullandı.

Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi imalat endeksi, eylülde piyasa beklentisini geride bırakarak 17 değerine yükseldi.

Ülkede sanayi üretimi ise ağustosta aylık yüzde 0,4 artarak piyasa beklentilerinin gerisinde kaldı.

Analistler, piyasaların Fed'in yarın sona erecek iki günlük Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararları beklediğini bildirdi.

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