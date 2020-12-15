  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi New York borsası karışık seyirle kapandı
Ekonomi

New York borsası karışık seyirle kapandı

Yeniakit Publisher
2020-12-15 00:22:05 -
New York borsası karışık seyirle kapandı

WASHINGTON (AA) - New York borsası, haftanın ilk işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 180 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,62 düşüşle 29.860,04 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,49 kayıpla 3.645,50 puana düşerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,50 yükselişle 12.440,04 puana çıktı.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ABD'de ilk aşılamanın yapılmasının ardından haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlayan endeksler, hızla artan vakalarla yeni tedbirlerin gündeme gelmesi nedeniyle kapanışa doğru karışık bir seyir izledi.

ABD'de Kovid-19'a karşı aşılama başladı. Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği aşıyı yaptıran ilk kişi New York'ta bir hemşire oldu.

Aşılamaya ilişkin olumlu gelişmelere rağmen, ülkede Kovid-19 vakalarının hızla artması ve yeni önlemlerin gündeme gelmesi piyasaları olumsuz etkiledi.

ABD'de Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 17 milyona yaklaşırken, New York Belediye Başkanı Bill de Blasio eyalette yeniden tam karantina uygulamasına geçilebileceği uyarısında bulundu.

Öte yandan, Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine yönelik destek paketine ilişkin devam eden görüşmelerden henüz sonuç alınamadı.

ABD basınında yer alan haberlerde, 908 milyar dolarlık teşvik paketinin ikiye bölünmesi, 748 milyar dolarlık kaynağın küçük işletmeler, işsizlik yardımı ve aşı dağıtımına ayrılması, 160 milyar doların ise eyalet ile yerel yönetimlere ayrılması olasılığının gündeme geldiği belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Şii lider Tufeyli'den sert tepki: İran bana bunları söyleyince çok şaşırdım! Türkiye'nin önünü kesmek için...
Dünya

Şii lider Tufeyli'den sert tepki: İran bana bunları söyleyince çok şaşırdım! Türkiye'nin önünü kesmek için...

Lübnan'daki Hizbullah'ın ilk genel sekreteri Subhi et-Tufeyli, İran'ın Dağlık Karabağ krizinde neden Ermenistan'ın yanında yer aldığını açık..
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar! İşte Hükümetin yeni kararları
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar! İşte Hükümetin yeni kararları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.
Washington Post Gazetesi: MİT gizemi çözdü
Dünya

Washington Post Gazetesi: MİT gizemi çözdü

ABD'li Washington Post Gazetesi, MİT'in İranlı casuslara yönelik operasyonunu gündemine taşıdı. Haberde, "Chaab'ın ortadan kayboluşunun gize..
Satılık 2011 model Volvo XC90
Satılık 2011 model Volvo XC90

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay