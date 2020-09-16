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Ekonomi New York borsası karışık seyirle kapandı
Ekonomi

New York borsası karışık seyirle kapandı

Yeniakit Publisher
2020-09-16 23:54:48 -
New York borsası karışık seyirle kapandı

WASHINGTON (AA) - New York borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararının ardından günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta, Dow Jones endeksi yüzde 0,13 artışla 28.032,38 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,46 azalışla 3.385,49 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,25 kayıpla 11.050,47 puana indi.

Fed'in iki gün süren Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında alınan kararların ardından New York borsasında karışık bir seyir hakim oldu.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın 27 Ağustos'ta Jackson Hole toplantılarında açıkladığı yeni para politikası stratejisi sonrası gerçekleştirilen ilk FOMC toplantısının ardından yapılan açıklamada, politika faizinin beklentiler dahilinde yüzde 0-0,25 aralığında sabit bırakıldığı belirtildi.

Ekonomiye ilişkin tahminlerin de yer aldığı açıklamada, 2023'e kadar faiz oranlarında değişikliğe gidilmesinin beklenmediği dikkati çekti.

Açıklamada, Fed'in fonlama oranına ilişkin medyan beklentisinin 2020, 2021, 2022 ve 2023 yılları için yüzde 0,1, uzun dönem ortalama faiz beklentisinin ise yüzde 2,5 olduğu kaydedildi.

Fed Başkanı Powell ise FOMC kararlarının ardından düzenlediği basın toplantısında, enflasyonun yüzde 2'ye ulaşana ve bir süre bu seviyenin ılımlı derecede üzerinde seyredene kadar mevcut faiz oranını korumanın uygun olacağını düşündüklerini ifade etti.

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