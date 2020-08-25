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Ekonomi New York borsası karışık seyirle kapandı
Ekonomi

New York borsası karışık seyirle kapandı

Yeniakit Publisher
2020-08-25 23:40:56 -
New York borsası karışık seyirle kapandı

WASHINGTON (AA) - New York borsası, günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,21 azalışla 28.248,44 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,36 artışla 3.443,72 puana çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşırken, Nasdaq endeksi yüzde 0,76 kazançla 11.466,47 puana yükselerek rekor tazeledi.

Endekslerdeki dalgalı seyirde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığının tedavisine yönelik gelişmeler, bugün açıklanan ekonomik veriler ve ABD ile Çin arasında birinci faz ticaret anlaşmasına ilişkin yapılan telefon görüşmesi etkili oldu.

Merkezi İngiltere’de bulunan ilaç firması AstraZeneca, Kovid-19'a karşı önleyici ve tedavi edici sentetik antikor ilacının denemelerine başlandığını açıkladı.

ABD ve Çin arasındaki ilişkilerde ise pozitif gelişmeler yaşanırken, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer ve Çin Başbakan Yardımcısı Liu He, telefon görüşmesiyle iki ülke arasında ocakta imzalanan birinci faz ticaret anlaşmasına bağlılıklarını teyit etti.

Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, Conference Board'un hazırladığı Tüketici Güven Endeksi, ağustosta geçen aya kıyasla 6,9 puan azalarak 84,8 seviyesine düştü ve piyasa beklentisinin altında bir seyir izledi.

Ülkede yeni konut satışları ise temmuzda aylık yüzde 13,9 artışla 901 bine yükseldi ve Aralık 2006'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

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