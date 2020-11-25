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Aktüel New York borsası karışık seyirle açıldı
Aktüel

New York borsası karışık seyirle açıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-25 17:47:04 -
New York borsası karışık seyirle açıldı

WASHINGTON (AA) - New York borsası güne karışık seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,23 azalışla 29.976,38 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,09 düşüşle 3.632,06 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,17 artarak 12.057,65 puandan işlem görmeye başladı.

Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede dayanıklı mal siparişleri ekim ayında beklentileri aşarak yüzde 1,3 artış gösterdi.

Bugün ABD’de açıklanan diğer önemli veriyse haftalık işsizlik maaşı başvuruları oldu. Geçen hafta başvurular artan Kovid-19 tedbirlerinin etkisiyle 30 bin kişi artarak 778 bine yükseldi. Bir önceki hafta 742 bin olarak açıklanan haftalık işsizlik maaşı başvuruları 748 bin olarak revize edildi.

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