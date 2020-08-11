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Ekonomi

New York borsası karışık seyirle açıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-11 17:02:47 -
New York borsası karışık seyirle açıldı

WASHINGTON (AA) - New York borsası, güne karışık seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 300 puana yakın değer kazandı ve yüzde 1,03 artışla 28.076,74 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,50 yükselişle 3.377,40 puana çıkarken, Nasdaq endeksi yüzde 0,26 azalışla 10.939,35 puandan işlem görmeye başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınındaki yavaşlama, Kovid-19 aşısına ilişkin gelişmeler ve ABD Başkanı Donald Trump'ın sermaye kazanç vergisinde indirim yapmayı düşündüğüne dair açıklamaları piyasaları destekledi.

Kovid-19 vaka sayılarındaki artış yavaşlama gösterirken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinde Kovid-19 aşısının tescillendiğini bildirdi.

ABD Başkanı Trump ise öğrenci kredileri, işsizlik yardımları, bordro vergileri ve ev sahiplerinin kiracılarını evden çıkarma yasağına yönelik 4 ayrı kararnameyi imzalamasının ardından dün yaptığı açıklamada, sermaye kazanç vergisinde indirime gitmeyi "ciddi şekilde düşündüğünü" belirtti.

Hazine Bakanı Steven Mnuchin de dün Kovid-19 salgınına yönelik teşvik paketine ilişkin görüşmeleri yeniden başlatmaya açık olduklarını vurgulayarak, "Masaya daha fazla para koymaya hazırız." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Öte yandan, ABD'de bugün açıklanan verilere göre, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), temmuzda beklentileri geride bırakarak aylık bazda yüzde 0,6 artış gösterdi ve Ekim 2018'den bu yana en hızlı yükselişini kaydetti.

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