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Ekonomi New York borsası günü yükselişle bitirdi
Ekonomi

New York borsası günü yükselişle bitirdi

ABD borsası günü yükselişle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,11 artarak 35.405,50 puana yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-08-26 00:46:00 -
New York borsası günü yükselişle bitirdi

S&P 500 endeksi yüzde 0,25 kazançla 4.497,40 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,15 artışla 15.041,9 puana yükseldi. S&P 500 ve Nasdaq endeksleri kapanışta rekor tazeledi.

Güne yatay seyirle başlayan endeksler, gün içerisinde bankacılık, seyahat ve eğlence hisselerindeki yükselişle yukarı yönlü bir hareket kaydetti.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, dayanıklı mal siparişleri, temmuzda aylık yüzde 0,1 azalışla beklenenden az düşüş gösterdi.

Öte yandan, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri de yüzde 1,34 seviyelerine yükseldi.

Analistler, yatırımcıların ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın cuma günü Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu'nda yapacağı konuşmaya odaklandığını, Powell'ın konuşmasında Fed'in varlık alımlarını azaltma zamanlamasına ilişkin ipuçlarının aranacağını belirtti.

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