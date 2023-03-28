New York borsası günü düşüşle bitirdi
New York borsası, günü düşüşle tamamladı. Hazine tahvillerinin artması borsayı olumsuz etkiledi.
Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,12 azalışla 32.394,25 puana düştü.
S&P 500 endeksi yüzde 0,15 azalarak 3.971,53 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,45 kayıpla 11.716,08 puana indi.
ABD'de 2 yıllık hazine tahvili getirileri yeniden yüzde 4'ün üzerine çıkarken, pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi.
Martta beklentilerin üzerinde gelen Conference Board Tüketici Güven Endeksi, aylık bazda 0,8 puan artarak 104,2'ye çıktı.
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