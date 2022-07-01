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Ekonomi New York borsası düşüşle açıldı
Ekonomi

New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, haftanın son işlem gününe düşüşle başladı.

Yeniakit Publisher
2022-07-01 17:03:00 -
New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, haftanın son işlem gününe düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,17 azalarak 30.721,77 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,02 azalışla 3.784,50 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,20 kayıpla 11.006,83 puana indi.

ABD'de son 40 senenin en yüksek enflasyonuyla mücadele için agresifleşen para politikasının ülkeyi resesyona sokacağına ilişkin endişeler güçlenirken, endeksler haftanın son işlem gününün açılışında negatif bir seyir izledi.

Ülkede bu hafta açıklanan ve hayal kırıklığı oluşturan ekonomik veriler, piyasalardaki enflasyon ve büyüme odaklı endişeleri daha da artırdı.

Tahvil piyasalarında resesyon korkusuyla alış ağırlıklı seyir güç kazanmaya devam ederken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 2,90'ın altına inerek yaklaşık bir ayın en düşük seviyesini gördü.

Analistler, ABD'de bugün imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini belirtti.

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