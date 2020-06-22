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Ekonomi

New York borsası düşüşle açıldı

Yeniakit Publisher
2020-06-22 16:47:30 -
New York borsası düşüşle açıldı

WASHINGTON (AA) - New York borsası, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,42 azalışla 25.763,60 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi, yüzde 0,33 düşüşle 3.087,85 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,04 kayıpla 9.941,71 puandan işlem görmeye başladı.

Endekslerdeki negatif seyirde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayıları ve salgında ikinci dalgaya ilişkin endişeler etkili oldu.

ABD'de ülkenin özellikle güney kesimlerindeki eyaletlerde Kovid-19'a yakalanan genç sayısının ciddi oranda artış gösterdiğini açıklandı.

Normalleşme sürecine ilk giren eyaletlerden Florida, South Carolina, Georgia ve Texas'ın da aralarında bulunduğu birçok eyalette Kovid-19 vaka sayısının arttığı kaydedildi.

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