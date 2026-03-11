Nevşin Mengü'den skandal yorum! Bunu ancak Netnayahu'nun karısı söylerdi!

Nevşin Mengü'nün, İran'a yönelik saldırılarda Pentagon ve siyonist rejim sözcülerini aratmayacak bir dil kullanması büyük tepki çekiyor.

Gazeteci Nevşin Mengü’nün İran'da bir okulun ABD ve soykırımcı israil tarafından hedef alındığı ve 168 çocuğun şehit olduğu saldırıya ilişkin sözleri, vicdan sahibi herkesi ayağa kaldıracak türden bir söylem olarak değerlendirildi. Mengü’nün, vurulan okul için “Devrim Muhafızları’nın çocuklarının gittiği okul” vurgusu yapması ve bunu “ee önce sen kendi vatandaşına değer vereceksin” cümlesiyle bağlaması, açık biçimde bir katliamı siyasi arka plan üzerinden aklamaya çalışan son derece sorunlu bir dil olarak tepki çekti. Skandallar bununla da bitmedi. Okul saldırısına gerekçe üreten Mengü savaş sürecinde Dubai’de köpeklerini ve kedilerini bırakıp kaçan kişilerin isim isim ifşa edilmesi ve bir daha evcil hayvan edinmelerinin engellenmesi gerektiğini söylemesi de sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu.

Ortada bir okul, bombayla öldürülen çocuklar ve savaş hukukunun, insanlığın ve en temel vicdani ölçülerin bile koruması gereken siviller varken kullanılan dil kan dondurdu. Müzakere masasında yaşanan bu haydutluğa karşı çocukların hangi aileye mensup olduğuna, babalarının hangi kurumda görev yaptığına, hangi çevreden geldiğine bakarak saldırıyı tartışmaya açmak, doğrudan doğruya masumların ölümüne mazeret üretmek olarak yorumlandı.. Bir çocuğun hayatını, ailesinin siyasal aidiyeti üzerinden değersizleştiren her yaklaşımın, gazetecilik değil, vahşeti yorum masasında cilalamak olduğu belirtiliyor.

Ayrıca bir okulun vurulmasını, “ama oraya şu grubun çocukları gidiyordu” alt metniyle konuşmak, sivillerin dokunulmazlığını berhava eden kirli bir zihniyetin tezahürü olarak görülüyor. Skandal bununla sınırlı değil. Mengü bir de; ''İranlılar diyorlar ki, “Biz bu savaşla beraber Devrim Muhafızlarının bütün başkenti bir askeri üsse çevirdiğini öğrendik. Kentin bütün altının bir gizli sığınağa dönüştürülmüş olduğunu, bu sığınağa camilerden hastanelerden girişler yapılmış olduğunu öğrendik. Millet 3 bin TL asgari ücrete çalışırken, bütün kaynakların bu işlere ayrılmış olduğunu öğrendik.” diye yazdı.

Bu skandal yorum birçok kişi tarafından sivillerin hedef alınmasına kılıf hazırlayan bir söylem olarak değerlendirildi.

Mengü’nün kullandığı ifadeler Gazze'den tanıdık geliyor. Soykırımcı israil tarafından Gazze’de hastanelerin ve okulların bombalanmasını meşrulaştırmak için yıllardır kullanılan “altında tünel var” söylemine tüm dünya kamuoyu iki buçuk yıl şahit oldu. 20 bin çocuğun öldüğü saldırılar 'terör üssünde teröristleri öldürdük' şeklinde servis edildi.

Tepki gösteren birçok sosyal medya kullanıcısı, Mengü'nün İran’da çocukların bulunduğu okulların hedef alınmasına gerekçe üreten bir dil kurulurken, Dubai’de bırakılan evcil hayvanlar için yaptırım çağrısı yapılmasının ciddi bir vicdani tutarsızlık olduğu ifade edildi.