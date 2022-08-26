Nevşin Mengü yine şaşırtmadı! İmam Hatiplilere hakaret eden edepsiz Gülşen'i böyle savundu
İmam Hatiplilere "sapık" diyerek hakaret eden şarkıcı bozuntusu edepsiz Gülşen'e CHP yandaşı gazeteci Nevşin Mengü'den destek geldi.
CHP yandaşı gazeteci Nevşin Mengü, sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayında, İmam Hatiplilere "sapık" diyerek hakaret eden şarkıcı bozuntusu Gülşen'in tutuklanmasına itiraz etti.
İmam Hatiplilerin alınganlık gösterdiğini ve yapılan hakaretin "espri" olduğunu ileri süren Mengü, "Böyle yaşanmaz ki. Espri de yapılır. Her okul mezunu ile ilgili de yapılır. Bu ne yani" ifadelerini kullandı.