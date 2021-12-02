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Gündem Nevşin Mengü yeni Maliye Bakanı'nın dua etmesinden rahatsız oldu!
Gündem

Nevşin Mengü yeni Maliye Bakanı'nın dua etmesinden rahatsız oldu!

Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin ilk açıklamasında dua etmesinden rahatsız olan Nevşin Mengü skandal bir paylaşımda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-12-02 12:24:00 -
Nevşin Mengü yeni Maliye Bakanı'nın dua etmesinden rahatsız oldu!

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre 'görevden af' talebi kabul edilen Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan görevden alındı. Atama kararına göre Elvan'ın yerine yardımcısı Nureddin Nebati atandı.

Nebati Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Rabbim, kolaylaştır, zorlaştırma, Rabbim hayırla sonuçlandır. İşimizde bize doğruluk ver, bizi muvaffak kıl. Sn. Cumhurbaşkanımızın şahsımı layık gördüğü Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini hayırla ifa etmeyi, bize gösterdiği güvene layık olmayı Rabbim nasip etsin inşallah" ifadesini kullandı.

Nevşin Mengü ise yeni bakanın duasından rahatsız oldu. Mengü "İşimiz Allah'a kaldı diyor" yorumunu yaptı.

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Yorumlar

Muammer

Nevşin sen Allah' ı unutursun ama o seni unutmaz.
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