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Nevşin Mengü tweetiyle Yahudileri kızdırdı! Hemen çark etti

Gazeteci Nevşin Mengü, ABD Başkanı Donald Trump'ın İncil elinde bir fotoğrafını paylaşarak İncil'den yaptığı alıntıda “dua ettiğiniz zaman iki yüzlülerden olmayın. Onlar, herkes kendilerini görsün diye havralarda ve caddelerin başlarında dikilip dua etmekten zevk alırlar” Matta 6:5" ifadesini kullandı. Fakat buna Yahudi bir takipçi tepki gösterince hemen çark etti.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 02:16:00 -
Nevşin Mengü tweetiyle Yahudileri kızdırdı! Hemen çark etti

ABD Başkanı Donald Trump 1 Haziran'da gösteriler sırasında bahçesi yanan St. John's kilisesini ziyaret edip, elinde İncil'le açıklamalarda bulunmuştu.

Trump'ın bu fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan gazeteci Nevşin Mengü, ABD Başkanı'na "Elinde tuttuğu kutsal kitapta diyorki: “dua ettiğiniz zaman iki yüzlülerden olmayın. Onlar, herkes kendilerini görsün diye havralarda ve caddelerin başlarında dikilip dua etmekten zevk alırlar” Matta 6:5" sözleri ile tepki gösterdi.

 

Ancak Mengü, Trump'a laf söylerken Musevileri kırdığının farkına varmadı. Bu duruma Karel Valansi "Havraları karıştırmadan mesajınızı veremiyor musunuz? Nevsin Mengü" diyerek tepki gösterdi.

Bu uyarı ile gaf yaptığını anlayan Mengü, bu kez de "Karel hanım sizin nezdinizde tüm musevi arkadaşlardan özür diliyorum, Matta 6:5teki bu anti-semit tonu farketmeden paylaştım. Sizleri incitmek gibi bir niyetim yoktu" diyerek yaptığı hatayı telafi etmeye çalıştı.

Ancak, bu kez de Matta 6:5'teki anti-semit ton ifadesi ile Hristiyanların kutsal kitabına laf söylediğinin farkına varmadı.

İşte Mengü ile takipçisinin arasında yaşanan o diyalog...

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