Nevşehir’de yamaç paraşütü kursu açıldı

Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından Nevşehir’de Kapadokya Havacılık ve Doğa Sporları bünyesinde yamaç paraşütü kursu açıldı.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu’na bağlık yamaç paraşütü kursu Nevşehir’de 12 kursiyerin katılımı ile başladı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi’nde Türkiye Hava Sporları Federasyonu 1. kademe yamaç paraşütü antrenörü Barış Utkan tarafından verilen kursta kursiyerlere 16 saatlik teorik anlatım dersi verildi.

Teorik bilgileri öğrenen kursiyerler hafta içerisinde yer eğitimi alınmasının ardından hafta sonunda ilk kez gökyüzü ile buluşmanın mutluluğunu yaşayacaklar. Türkiye Hava Sporları Federasyonu 1. kademe antrenörü Barış Utkan yaptığı açıklamada, "Kapadokya Havacılık ve Doğa Sporları bünyesinde yamaç paraşütü antrenörü olarak faaliyet göstermekteyim. Hava Sporları Federasyonu bünyesinde ilk yamaç paraşütü kursunu Nevşehir’de biz açtık. Kursumuza oldukça fazla sayıda başvuru bulunuyor. Başvurular arasında 12 arkadaşımız ile birlikte kursa başladık. İlk eğitimleri bugün itibarıyla tamamlamış bulunuyoruz. Kursa katılan arkadaşlarımıza 16 saatlik teorik ders verdik. Hafta içerisinde yer eğitimlerini vereceğiz ve önümüzdeki hafta sonundan itibaren arkadaşlarımızı ilk kez gökyüzü ile buluşturmuş olacağız. Yamaç paraşütü ile ilgili olarak Hava Sporları Federasyonu tarafından yasal düzenleme çalışmaları başladı. Bu sertifikalar sporun disipline edilmesi konusunda çok çok önemli. Eğitimin nerede alındığı, hangi hocalar tarafından verildiği, ne kadar süre ile uçuş eğitiminin verildiği ve bu sporcuların sağlık bir şekilde uçuş yapıp yapamayacağını gösterecek olan en önemli şey Hava Sporları Federasyonu’nun düzenlemiş olduğu kurslarla eğitim sertifikalarının elde edilmesidir. Bizim isteğimiz, sertifikası olmayan insanların ya da eğitimsiz insanların uçuşlara çıkmamasıdır" şeklinde konuştu.