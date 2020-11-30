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Aktüel Nevşehir'de ihtiyaç sahibi kadınlara kira yardımı
Aktüel

Nevşehir'de ihtiyaç sahibi kadınlara kira yardımı

Yeniakit Publisher
2020-11-30 16:05:34 -
Nevşehir'de ihtiyaç sahibi kadınlara kira yardımı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Valiliğince, eşinden boşanmış veya eşi vefat etmiş ihtiyaç sahibi kadınların ev kiralarının karşılanması amacıyla başlatılan "Umuda Açılan Kapı Projesi", kamuoyuna tanıtıldı.

Nevşehir Valiliği Konferans Salonu'ndaki program, projenin tanıtım videosunun izlenmesiyle başladı.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, alanda yaptıkları incelemede, kadınların en önemli ihtiyaçlarından birinin de barınma olduğunu tespit ettiklerini, bu kapsamda hazırlanan projenin vakit kaybetmeden uygulamaya konulduğunu aktardı.

Çeşitli kurum ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği halinde çalışmanın başlatıldığını ifade eden Becel, ihtiyaç sahibi kadınlara kira yardımının yanı sıra kendisine ait arsası bulunanlara ev yapımı konusunda da maddi destek sağlanacağını söyledi.

Projede ilk hedefin, kent merkezindeki ihtiyaç sahibi yaklaşık 500 kadına ulaşmak olduğunu, zamanla kapsamın genişleyeceğini dile getiren Becel, şöyle konuştu:

"İslamiyet'ten önceki Türk topluluklarında vakıf geleneğini görüyoruz. Ancak İslamiyet'in kabul edilmesinin ardından Allah'ın rızasını kazanma gayesiyle vakıflaşma ve insanların hayatına dokunmaya yönelik faaliyetler çok daha önemli görülüp hız kazanmıştır. Bizler de bu düşünceyle yaptığımız ziyaretlerde, eşinden ayrılmış veya eşi vefat etmiş kadınlar için diğer ihtiyaçlardan ziyade kendini güvende hissetmesi açısından barınmanın daha önemli olduğuna şahit olduk. Alandaki tespitlerimizden sonra Türk Kızılay ve İl Özel İdaresi ve yerel aktörlerin iştiraki ile projeyi hayata geçirmek için adımımızı attık. Önceliğimiz, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında dosyası olan kadınlarımızdır. Destek arttıkça destek verilen kadın sayısını artırmayı hedefliyoruz."

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