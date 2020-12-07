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Aktüel Nevşehir'de gazeteciler, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

Nevşehir'de gazeteciler, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-07 14:38:49 -
Nevşehir'de gazeteciler, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de görev yapan gazeteciler, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, oy kullandı.

Kentteki gazeteciler, AA foto muhabirlerince yurt içi ve yurt dışında çekilen fotoğraflar hakkında bilgi aldı.

Fotoğrafları inceleyen gazeteci Fikret Çapacı, haber kategorisinde Bestami Bodruk'un "Diyarbakır anneleri", yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu", sporda ise Elif Öztürk'ün "Statlarda koronavirüs önlemleri" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

İbrahim Uysal da haber kategorisinde Jordan Strowder'in "Amerika'da polis şiddeti sonrası", yaşam kategorisinde Behçet Alkan'ın "Koronavirüs döneminde açık hava sineması", spor kategorisinde ise Erçin Ertürk'ün "Evde antrenman" isimli fotoğraflarını seçti.

Gazeteci Alpaslan Körükçü ise haber kategorisinde, Özkan Bilgin'in "Van'da çığ felaketi", yaşam kategorisinde Sercan Küçükşahin'in "Hürmetçi Sazlığı'nda gün batarken" spor kategorisinde de Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" fotoğraflarına oyunu verdi.

Oylamaya sunulan fotoğrafların hepsinin de güçlü görseller olduğunu belirten Çapacı, "Anadolu Ajansının yıl içindeki olayları ve gelişmeleri yansıtan, görsel hafızada yaşatan fotoğrafları inceledim. Tüm fotoğraf birbirinden güzel ve anlamlı. Üç kategoride de beğendiğim fotoğraflara oyumu verdim." dedi.

Uysal ise AA'nın haberlerini yakından takip ettiğini, fotoğrafların çoğuna aşina olduğunu, haber, spor ve yaşam kategorisinde etkilendiği fotoğraflara oy vermekten mutluluk duyduğunu dile getirdi.

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