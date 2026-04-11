Nevşehir'de DEAŞ operasyonu! 2 tutuklama
Nevşehir’de terör örgütü DEAŞ’a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Nevşehir’de terör örgütü DEAŞ’a yönelik sürdürülen soruşturmada önemli bir operasyon gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ’a yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında C.S. ve A.A.'nın örgüt üyesi olduğunu belirledi. Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.