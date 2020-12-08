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Aktüel Nevşehir'de belediye işçisinin kanun dinletisi sosyal medyada ilgi gördü
Aktüel

Nevşehir'de belediye işçisinin kanun dinletisi sosyal medyada ilgi gördü

Yeniakit Publisher
2020-12-08 09:32:21 -
Nevşehir'de belediye işçisinin kanun dinletisi sosyal medyada ilgi gördü

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de yol onarım çalışması yapan belediye işçilerinden birinin arkadaşlarına kanun çaldığı görüntü, sosyal medyada ilgi gördü.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın sosyal medya hesabından "İşini ve şehrini severek çalışan bir belediye ve personelleri" notuyla yaptığı paylaşımda, kent merkezindeki bir sokakta işçiler yolu onarırken yere oturan bir başka işçinin kanun çaldığı görülüyor.

Paylaşım, sosyal medyada kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

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