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Aktüel Nevşehir'de 2 bin 52 litre sahte içki ele geçirildi
Aktüel

Nevşehir'de 2 bin 52 litre sahte içki ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-12-07 15:00:45 -
Nevşehir'de 2 bin 52 litre sahte içki ele geçirildi

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de 2 bin 52 litre sahte içki ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, Ürgüp ilçesinde kaçak içki üretildiği ihbarı üzerine bağ evine düzenledikleri operasyonda 1739 litre şarap, 9 litre viski ile 56 litre rakı ele geçirdi, ev sahibi H.B'yi gözaltına aldı.

Avanos ilçesinde de polis ekipleri, İ.S.B'ye ait ikametgaha operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada kaçak üretilen 237 litre şarap, 11 litre rakı, alkol yapımında kullanılan düzenek ve 430 mantar tıpa bulundu.

Gözaltına alınan İ.S.B. ve H.B'nin işlemleri sürüyor.

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