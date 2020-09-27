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Gündem Netflix'te skandal Türkiye haritası! Bunların PKK'dan farkı ne?
Gündem

Netflix'te skandal Türkiye haritası! Bunların PKK'dan farkı ne?

Rezil içeriklerin kol gezdiği Netflix’te yayınlanan bir belgeselde Türkiye toprakları Ermenistan’a aitmiş gibi gösterildi. Yapılan bölücülük "Bunların PKK'dan farkı ne?" dedirtti.

Yeniakit Publisher
2020-09-27 10:02:00 - 2020-09-27 10:06:01
Netflix'te skandal Türkiye haritası! Bunların PKK'dan farkı ne?

Skandal içerikleriyle tepki çeken online dizi ve film izleme platformu Netflix’te yeni bir skandal daha ortaya çıktı.

Kapatılma tartışmalarıyla gündeme gelen Netflix’te yayınlanan bir belgeselde Türkiye’ye toprakları Ermenistan’a aitmiş gösterildi.

Türkiye'yi böldüler

Netflix’te yayınlanan "İkinci Dünya Savaşı’nın En Önemli Olayları" isimli belgeselin beşinci bölümünde dünya haritasında skandal bir detay göze çarptı.

Skandal haritada Türkiye topraklarının bölündüğü ve bir kısım coğrafyanın Ermenistan olarak gösterildiği görüldü.

Belgeseldeki skandal ayrıntıyı gazeteci Ceyhun Bozkurt tespit ettii. Bozkurt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Netflix’te II. Dünya Savaşı’nın En Önemli Olayları belgeselini izliyordum. 5. bölümde böyle bir harita gördüm. Detaya bakın. Her alanda çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

El insaf

Kibrisin tamamı ile tüm yunan adaları da biz de gözüküyor yunanistan düşünsün
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Putsavar

bölücülük pedofili islam düşmanlığı ve buna kayıtsız kalan bir türk toplumu. Üyeliği olup iptal etmeyen safını seçmiştir.
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