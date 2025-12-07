Netflix, Warner Bros'u aldı, sinema hisseleri çöktü: Rakam 82,7 milyar! İtibar yerle bir oldu! Toplantı istedi...

Netflix’in Warner Bros. Discovery’yi satın alması, küresel sinema ve eğlence sektöründe sarsıntı yaşattı. 82,7 milyar dolarlık anlaşmanın açıklanmasının ardından AMC, IMAX, Cinemark ve Marcus Corporation gibi salon zincirlerinin hisseleri sert düşüş yaşadı. Yönetmen Christopher Nolan’ın da konuya ilişkin Netflix ile görüşeceği öğrenildi.

Netflix, Warner Bros. Discovery’yi hisse başına 27,75 dolardan satın aldığını duyurdu. Nakit ve hisse karşılığı yapılan anlaşmanın toplam işletme değerinin 82,7 milyar dolar, öz sermaye değerinin ise 72 milyar dolar olduğu belirtildi. Satın almanın, Discovery Global biriminin halka arz sürecinin tamamlanmasının ardından 2026’nın üçüncü çeyreğinde sonuçlanması bekleniyor.

Sinema şirketleri borsada çakıldı

Satın almanın duyurulmasıyla gelen ilk tepki sinema salonu zincirlerinden geldi. Hisse fiyatlarındaki düşüşler dikkat çekti:

AMC Entertainment hisseleri yüzde 3 düştü; son bir haftadaki toplam değer kaybı yüzde 7’ye ulaştı.

IMAX hisseleri yüzde 4,5 gerileyerek 34,58 dolara indi; yine de şirket son bir ayda hâlâ yüzde 5 artıda.

Yaklaşık 500 salon işleten Cinemark Holdings, yüzde 7,8 düşüş yaşayarak yılın en düşük seviyesine geriledi.

Marcus Corporation hisseleri yüzde 5,7 değer kaybederek 20 Kasım’dan bu yana elde ettiği tüm kazançları sildi.

Amerikan Yönetmenler Birliği (DGA) önümüzdeki günlerde Netflix ile özel bir toplantı yapacak. Birliğin başkanı Christopher Nolan’ın görüşmede yer alacağı belirtildi.

“Oppenheimer”, “Interstellar” ve “Inception” gibi filmlerin ünlü yönetmeni olan Nolan, streaming platformlarının sinema salonlarını ikinci plana itmesinden duyduğu rahatsızlığı daha önce de defalarca dile getirmişti.

Nolan, özellikle Warner Bros.’un pandemi döneminde filmleri vizyonla aynı anda HBO Max’e taşıma kararını şu sözlerle sert biçimde eleştirmişti:

“HBO Max en kötü yayın platformu. Warner Bros., filmleri hem sinemada hem evde mükemmel şekilde seyirciye ulaştıran bir makineydi. Onu parçalayarak yok ediyorlar. Ekonomik açıdan da hiçbir mantığı yok.”