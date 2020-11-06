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Medya Netflix ve Amazon Prime Video’ya lisans
Medya

Netflix ve Amazon Prime Video’ya lisans

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, uluslararası platformlar Netflix ve Amazon Prime Video’nun, yerli örnekleri gibi yükümlülüklerini yerine getirerek lisans aldığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-06 21:19:00 -
Netflix ve Amazon Prime Video’ya lisans

Şahin, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada şu kararların alındığını duyurdu: “Uluslararası platformlar Netflix ve Amazon Prime Video, tıpkı yerli örnekleri gibi yükümlülüklerini yerine getirerek lisans aldı. Üst Kurul, iki platform dışında Fizy, TV8, Diyanet TV ve Powerapp Music logolu kuruluşlara 10 yıl süreyle geçerli olmak üzere internet ortamından isteğe bağlı yayın hizmeti lisansı verdi. Deprem bölgesindeki yayıncılara sağlanan kolaylık kapsamında Aydın ve İzmir’de yayın yapan medya hizmet sağlayıcıların mali yükümlülük süreleri mücbir sebep gözetilerek 3 ay süreyle uzatıldı.”

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