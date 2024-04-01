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Dünya Netenyahu karşıtı 'erken seçim' protestoları 2. gününde!
Dünya

Netenyahu karşıtı 'erken seçim' protestoları 2. gününde!

Yeniakit Publisher
2024-04-01 23:59:00 - 2024-04-02 00:20:19

İsrail işgali altındaki Kudüs’te binlerce kişinin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetini protesto ederek, erken seçim çağrısıyla düzenlediği protesto 2’inci gününde devam ediyor.

Kudüs’te İsrail parlamentosunun (Knesset) önünde yeniden bir araya gelen göstericiler, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetini protesto ederek, "erken seçim" çağrısında bulundu. Ellerinde İsrail bayrağı taşıyan göstericiler, Netanyahu hükümetine istifa çağrısında bulundu.

Göstericiler, 4 gün sürmesi planlanan protestonun dün düzenlenen ilk gününün ardından Knesset önünde 100’den fazla çadır kurmuştu.

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