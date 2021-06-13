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Dünya Netenyahu gitti binlerce İsrailli sokağa döküldü: Güle güle Bibi
Dünya

Netenyahu gitti binlerce İsrailli sokağa döküldü: Güle güle Bibi

İsrail'de koalisyon hükümetin kurulmasıyla 12 yıllık Netenyahu döneminin sona ermesini binlerce İsrailli sokağa dökülerek kutladı.

Yeniakit Publisher
2021-06-13 22:50:00 - 2021-06-13 23:02:08

İsrail’de 12 yıllık Binyamin Netanyahu dönemine son veren koalisyon hükümetinin güvenoyu alması ile binlerce kişi sokaklara dökülerek, Netanyahu’nun gidişini kutladı.

Netenyahu dönemi sona erdi

İsrail’de Yamina Partisi lideri Naftali Bennett ve Yesh Atid Partisi lideri Yair Lapid öncülüğündeki koalisyon hükümetinin güvenoyu alması ile 12 yıllık Binyamin Netanyahu dönemi resmen sona erdi.

Binlerce İsrailli sokağa döküldü

 

Başkent Tel Aviv’de bulunan Rabin Meydanı’nda toplanan binlerce kişi, Netanyahu döneminin sona erişini kutladı. Göstericiler ellerinde İsrail bayrakları ile "Güle güle Bibi" yazılı pankartlar taşıdı.

Bazı göstericiler ise meydana köpük sıkarak, diğer göstericilere parti havasında kutlama yaptırdı. Tel Aviv Belediye Binası ise İsrail Bayrağı silüeti ile aydınlatıldı.

 

Kudüs'te protesto edildi

Kudüs’te ise Başbakanlık Konutu’nun dışında yüzlerce kişi, Netanyahu yanlısı protesto düzenledi.

Bennet ve Lapid öncülüğündeki sağ, sol, merkezci ve Arap toplamda 8 partiden oluşan koalisyon hükümeti 120 sandalyeli İsrail Parlamentosu’nda yapılan oylamada, 60 milletvekilinin lehte, 59 milletvekilinin ise aleyhte oy vermesi ile güvenoyu almıştı.

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Yorumlar

Müslüman

Necip milletimizin demokrasi, hürriyet, kardeşlik ve Kul hakkına saygı kutlaması da pek yakındır. "kullu atın kariiib". Netanyahu gitti diye, onu dost ve müttefik kabul edenler yaslıdır bu gün.
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