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Dünya Netanyahu’dan skandal açıklama! Halkını gazladı
Dünya

Netanyahu’dan skandal açıklama! Halkını gazladı

Filistin Gazze’ye saldırıları durdurmayan terör devleti İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu skandal açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-05-16 14:17:00 -
Netanyahu’dan skandal açıklama! Halkını gazladı

İsrail ve Filistin arasındaki yedinci gününe girerken İsrail, gece boyunca Gazze’ye bombardımana devam etti.

Terör devleti İsrail saldırılarının başından bu yana en az 180'den fazla Filistinli hayatını kaybederken ölenlerden 52’sinin çocuklar olduğu açıklandı.

Gazze'den İsrail'e yönelik saldırılarda ise ikisi çocuk 10 kişi hayatını kaybetti.

Filistinli yetkililer Gazze'ye yönelik hava saldırılarında son olarak bir nörolog, eşi ve çocuğunun da evlerinin vurulması sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.

İsrail ordusu gece yapılan operasyonlarda Yahya El Sinwar isimli Hamas yöneticisinin evinin vurulduğunu açıkladı. Hamas askeri ve siyasi kanadı yöneticisi olan El Sinwar, 2011 yılında hapisten serbest bırakılmıştı.

"Operasyonlar gerektiği kadar süre devam edecek"

Skandal açıklamalarda bulunan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, dün akşam televizyondan halka seslendi ve henüz operasyonların bitmediğini ve gerektiğini kadar süreceğini söyledi. Netanyahu, gelişmelerle ilgili olarak bugün kabinesiyle bir araya gelecek.

Heniye'den Netanyahu'ya: Ateşle oynama

Katar’da konuşan Hamas lideri İsmail Haniye de Netanyahu’ya seslendi. Haniye, “Netanyahu’ya söylüyorum. Ateşle oynama, bu çatışmanın, bu savaşın, bu intifadanın adı Kudüs’tür. Kudüs’tür. Kudüs’tür” dedi.

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