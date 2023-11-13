Netanyahu’dan bir fırça da CNN’e CNN spikeri Netanyahu’yu sinirlendirdi

Spikere tepki gösteren İsrail başbakanı katil Netanyahu, "Bunu birçok kez cevapladım. Bu sorunun savaştan sonra yanıt bulacağını söyledim. İnsanlar zamanında Franklin Roosevelt'e Pearl Harbour'dan sonra bu soruyu sordu mu? George Bush'a 11 Eylül saldırılarından sonra sordu mu?" ifadelerini kullandı.

Bilindiği gibi Macron da Netanyahu’yu eleştirmiş ama sonradan "İsrail'in Hamas terör örgütüne karşı operasyonunda kasıtlı biçimde sivillere zarar vermekle suçlama niyeti olmadığını ve olmayacağını" vurgulamış, "İsrail devleti ve sizin kendinizi savunma hakkınızı koşulsuz destekliyorum." ifadelerini kullanarak çark etmişti.